TDP - Güçlü, Temiz, Özgür

Seçim 2018 | Mill
LEFKOŞA Milletvekili Adayları
1
2
3
4
Cemal Gürsel Özyiğit
Asım İdris
Dr. Suphi Hüdaoğlu
Dr. HıvsiyeÖzlem Gürkut
9
10
11
12
Barış Erkmen
Mine Atlı
Mustafa Erk
Tekin Birinci
MAĞUSA Milletvekili Adayları
1
2
3
4
Hüseyin Angolemli
Yeşim Dede
Mürüde Çelikağ
Ece Balcı
9
10
11
12
Taçam Gökbörü
İlknur Işıl Türkmen
Ümit Karagözlü
Ümit Emin
GİRNE Milletvekili Adayları
1
3
4
2
Zeki Çeler
Ayşe Öztabay
İlkşen Varoğlu Atik
Zafer Hüray
6
7
8
9
Ziya Egemen Sencer
Sibel Karaca
Faize Sertel
Hamide Dağkıranlar
İSKELE Milletvekili Adayları
1
2
3
4
Cemaliye Soğancı
Salim Özbolat
Erkut Yılmabaşar
Yaşar Gündeğer
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