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TDP - Güçlü, Temiz, Özgür

Seçim 2018 | Mill

LEFKOŞA Milletvekili Adayları

1

2

3

4

Cemal Gürsel Özyiğit

Asım İdris

Dr. Suphi Hüdaoğlu

Dr. HıvsiyeÖzlem Gürkut

9

10

11

12

Barış Erkmen

Mine Atlı

Mustafa Erk

Tekin Birinci

MAĞUSA Milletvekili Adayları

1

2

3

4

Hüseyin Angolemli

Yeşim Dede

Mürüde Çelikağ

Ece Balcı

9

10

11

12

Taçam Gökbörü

İlknur Işıl Türkmen

Ümit Karagözlü

Ümit Emin

GİRNE Milletvekili Adayları

1

3

4

2

Zeki Çeler

Ayşe Öztabay

İlkşen Varoğlu Atik

Zafer Hüray

6

7

8

9

Ziya Egemen Sencer

Sibel Karaca

Faize Sertel

Hamide Dağkıranlar

İSKELE Milletvekili Adayları

1

2

3

4

Cemaliye Soğancı

Salim Özbolat

Erkut Yılmabaşar

Yaşar Gündeğer

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